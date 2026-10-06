Sindicato da AIMA diz que há lojas sem atendimento e contraria números da agência

A greve "está a afetar o atendimento ao público em várias delegações", no Porto, "a delegação da Avenida de França está encerrada" e em "Lisboa, a delegação dos Anjos funciona com atendimento parcial", enquanto em Odivelas não há atendimento, exemplificou o STM, em comunicado enviado à Lusa.

Nalguns locais, só compareceram "mediadores culturais", que têm contratos precários e "mais a sul, em Faro, os serviços fecharam".

"Até à hora de almoço, o STM estima uma adesão de cerca de 50%"m refere o sindicato, contrariando o valor de 11,31% avançados pela AIMA, numa contabilidade feita às 12:00.

No comunicado, a presidente do STM, Manuela Niza Ribeiro, denunciou um "clima intimidatório" na AIMA, que "condiciona o exercício dos direitos laborais e sindicais e leva alguns trabalhadores a temer represálias por aderirem à greve".

Entre as reivindicações, o sindicato destaca a "criação de carreira própria para os Técnicos de Migração, a atribuição de suplemento equivalente ao da GNR e PSP, o fim da precariedade dos Mediadores Culturais e limites claros à transferência de tarefas permanentes para os CLAIM" (Centros Locais de Apoio à Imigração).

Além disso, o sindicato queixa-se de falta de diálogo e admite pedir reunião à tutela: "Pedimos uma reunião: até hoje, silêncio total"

A AIMA tem uma versão diferente sobre os números e indica que "registou uma adesão à greve de 11,31%, correspondente a 94 trabalhadores, num universo total de 831 trabalhadores".

Segundo a agência, "os cidadãos que tinham atendimento agendado para hoje nas Lojas que se encontram encerradas serão oportunamente informados, através do endereço de correio eletrónico associado ao respetivo agendamento, da nova data de atendimento, não sendo necessária qualquer iniciativa adicional da sua parte".