Sindicato de controladores de tráfego aéreo francês suspende aviso de greve

A decisão de suspender o pré-aviso de greve acontece após uma "conciliação" e "tendo em conta os acordos assinados" com a administração da aviação civil, entretanto, o sindicato não forneceu mais detalhes sobre esta negociação.

O sindicato "exortou a cada controlador que cancele a sua declaração anterior o mais rapidamente possível".

O grupo sindical referiu que a sua decisão também "segue os anúncios do primeiro-ministro [francês, Sébastien Lecornu] de que o projeto de lei das finanças voltaria ao debate parlamentar".

O SNCTA representa 60% dos votos desta categoria profissional e há semanas que pede a "correção total da inflação" nos salários até 2024, assim como alterações na administração da profissão.

Em meados de setembro, o sindicato adiou a greve marcada para o dia 18 por acreditar não ter interlocutor para "concretizar as reivindicações ao nível ministerial".