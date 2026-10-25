Sindicato de inquilinos espanhol pede colaboração da CGTP e UGT na greve geral ibérica

Um porta-voz do Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, em Espanha, apelou hoje à colaboração das centrais sindicais portuguesas, CGTP e UGT, na greve geral ibérica agendada para 11 de novembro.

"A grave geral ibérica vai acontecer porque a ressonância dos movimentos de base e de ação popular que agora ficam com o poder na sua mão neste país estão nessa ideia, mas precisamos da ajuda dos sindicatos maioritários em Portugal. Eu estou aqui também para pedir, com muita clareza, a colaboração útil da CGTP e da UGT em Portugal", afirmou Pablo García Bachiller.

Discursando no encerramento da Cimeira Futuro em Comum, promovida pela Aliança de Esquerda Europeia, em Lisboa, o dirigente sindical espanhol defendeu que a luta pelo direito à habitação "é internacional" e que deve haver unidade de ação.

"Estes sindicatos têm uma capacidade de mobilizar muitas pessoas. Se alguém desligar as reivindicações laborais das reivindicações do direito de habitação, acho que está politicamente errado", afirmou.

Pablo García Bachiller disse ter "muito respeito pelas tradições políticas e sindicais" e pedi às centrais sindicais que se "sentem com os movimentos de base".

Lusa