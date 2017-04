Sindicato dos Jornalistas apresenta queixa na ACT contra Cofina

Lusa 20 Abr, 2017, 19:28 | Economia

Em comunicado, o Sindicado dos Jornalistas (SJ) refere que "em causa está o plenário realizado no dia 19 de abril de 2017, às 16:00, no edifício do grupo Cofina, no contexto da intenção de despedimento coletivo anunciada pela empresa e que é do domínio público".

Segundo o SJ, "previamente ao plenário, os delegados sindicais que o convocaram, ambos trabalhadores no jornal Record, pediram os mapas de pessoal, a que têm direito por lei, pedido que lhes foi recusado".

De acordo com a estrutura sindical, "o dever de reserva alegado pela empresa não tem qualquer justificação legal" e, "além disso, se a empresa estivesse de boa-fé, compreenderia que o acesso a tal informação é essencial à defesa legal dos trabalhadores abrangidos na intenção de despedimento coletivo".

Por isso, o SJ decidiu "pedir a intervenção da ACT, com carácter de urgência, dado que o processo de intenção de despedimento coletivo está em curso e a informação em causa é de crucial importância para a defesa jurídica dos trabalhadores visados".

A queixa foi enviada por carta registada à ACT.

Em 11 de abril, fonte oficial da Cofina Media disse à Lusa que tinha avançado com um despedimento coletivo de mais de meia centena de trabalhadores, na sequência da reorganização interna que já tinha sido anunciada.

Em declarações à Lusa, em 06 de março último, fonte oficial da Cofina tinha afirmado que o grupo tinha ajustado as equipas, reduzindo a imprensa, e que não colocava "de lado a utilização dos meios legais disponíveis", se tal fosse necessário, "para ajustar a atividade às tendências de mercado".

Na altura, questionada sobre rescisões voluntárias no grupo, a mesma fonte tinha referido que a empresa vinha a "ajustar as suas equipas, reduzindo na imprensa e apostando cada vez mais no digital, na multimédia".

O lucro da Cofina caiu 14,4% em 2016, face ao ano anterior, para 4,3 milhões de euros, e as receitas operacionais recuaram 0,7% para 99,9 milhões de euros.

No documento de divulgação de resultados, em 03 de março, o grupo tinha referido que iria "aprofundar a sua política de reforço da eficiência operativa como forma de fazer frente ao ambiente de mercado extremamente adverso", salientando que "serão aprofundadas medidas de corte de custos nas áreas mais expostas ao ciclo e, em simultâneo, serão reforçadas as áreas de crescimento, como sejam a televisão e o `online`".

Numa informação interna, a que a Lusa teve acesso no início de março, é referido que a quebra de receitas de publicidade continua e acentuar-se no início deste ano, pelo que a Cofina decidiu avançar para um programa de corte de 10% de custos.