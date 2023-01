Sindicato dos maquinistas da CP prevê forte adesão à greve desta semana

Foto: Nuno Patrício/RTP

A paralisação abrange o trabalho suplementar, quarta e quinta-feira, vai ser geral. O presidente do sindicato dos maquinistas da CP, António Domingues, avisa que se prevê uma forte adesão à greve e que os primeiros efeitos da greve se comecem a sentir logo à tarde.