Sindicato dos pilotos decide aderir à greve geral após assembleia-geral

Em comunicado, o SPAC informa que a adesão à greve geral foi aprovada esta sexta-feira numa assembleia-geral extraordinária.





A decisão foi aprovada com 76,5% de votos a favor e 23% votos contra. Houve ainda 0,5% votos em branco.



"Esta decisão histórica reflete a gravidade do momento", ressalva o SPAC.





Os pilotos afirmam que se recusam "a assistir passivamente ao desmantelamento dos direitos laborais em Portugal" e por isso "unem-se, de forma inequívoca, à luta de todos os trabalhadores" contra o pacote legislativo "Trabalho XXI".



O sindicato afirma que este pacote "promove a precariedade e ataca a estabilidade" sob a capa da "modernização". Critica em concreto a "destruição da contratação coletiva" e o "fim da segurança no emprego".



"A maioria dos associados entendeu que este é o momento de traçar um limite. A gravidade das medidas propostas pelo Governo exige uma resposta de força. Não vamos voar enquanto os nossos direitos estiverem sob ataque. A paralisação será total e a responsabilidade pelos transtornos recai inteiramente sobre quem insiste em legislar contra quem trabalha", afirmou o presidente do SPAC, Hélder Santinhos.





O SPAC afirma ainda que se junta "à vasta frente sindical" que se opõe, com esta greve, ao "retrocesso civilizacional".





"A nossa luta é a mesma de quem trabalha nos hospitais, nas escolas, nos escritórios, nas fábricas e nos transportes", lê-se no comunicado enviado às redações.





