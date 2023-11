Sindicato dos quadros técnicos da banca pede aumentos de 5,8% para 2024

"A proposta do SNQTB corresponde a uma atualização de 5,8% para 2024 e de 4,3% para 2025 quanto à tabela salarial, pensões de reforma e sobrevivência, bem como das demais cláusulas com expressão pecuniária", refere o sindicato num breve comunicado hoje divulgado.

De acordo com o documento, as propostas apresentadas pelo sindicato abordam várias matérias, "vista à salvaguarda e incremento dos direitos dos bancários, bem como de harmonização com as recentes alterações ao código de trabalho".

Entre os bancos subscritores do acordo estão o Santander Totta, o BPI, o Novo Banco, o BNP Paribas, Abanca ou Bankinter.

Para este ano, sindicatos e bancos alcançaram um acordo de 4,5%, acima dos 2,5% inicialmente propostos pelo setor.