Sindicato dos quadros técnicos do Estado exige 6,4% de aumento salarial
Foto: RTP
O STE quer o fim dos aumentos salariais diferenciados em função do escalão, como tem acontecido nos últimos anos. A dirigente Helena Rodrigues explica os motivos.
Helena Rodrigues avança também com o pedido da contagem do tempo de serviço a todos os funcionários públicos, congelado durante a troika , os 9 anos, 4 meses e dois dias que os professores estão a recuperar de forma faseado
Pela lei, os sindicatos devem apresentar o caderno reivindicativo durante o mês de setembro. O STE já enviou o documento ao governo e espera que, ao contrário do ano anterior, as negociações comecem antes da apresentação do Orçamento do Estado.