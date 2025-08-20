Sindicato dos Transportes marca greve nos aeroportos de setembro até início de 2026

"Existiram na verdade, nas últimas duas semanas, tentativas, inclusive com propostas credíveis por parte de dois sindicatos, para tentar resolver este conflito da melhor maneira possível", garantiu o ST, em comunicado enviado à imprensa.

O sindicato acrescentou que "tal boa vontade não foi aceite, mesmo com a greve já cancelada como era exigência da empresa".

"Não nos resta outra solução senão voltar á luta", salientou.

O ST acusou a SPdH/Menzies e a administração da TAP de continuarem a "ignorar os reais problemas dos trabalhadores sujeitando-os a salários de miséria, não pagando componentes remuneratórias em divida".

Na terça-feira, o SIMA anunciou a marcação de novas greves de trabalhadores da empresa responsável pelos serviços de assistência em escala, em períodos alternados entre 03 de setembro e 02 de janeiro de 2026, incluindo fins de semana prolongados e datas de elevado movimento, como o Natal e o Ano Novo.

Entre as reivindicações, o sindicato exige o fim de ordenados base abaixo do salário mínimo nacional, o pagamento das horas noturnas, a manutenção de direitos como o acesso ao estacionamento e o cumprimento do memorando de entendimento anteriormente assinado.

Além disso, no comunicado emitido na terça-feira, o sindicato refere que a existência de vencimentos base inferiores ao salário mínimo nacional, que se situa em 870 euros, vai "contra o considerado pela TAP, enquanto também acionista da empresa, através de ofício enviado à SPDH/Menzies e no qual considera esta situação é ilegal".

Este novo pré-aviso do SIMA surge depois das greves realizadas em julho e agosto e da suspensão de paralisações previstas para finais de agosto, na sequência de contactos no Ministério do Trabalho.

A Menzies, por seu lado, garantiu que o cancelamento das últimas greves "não foi o resultado de qualquer acordo, negociação ou concessão", assegurando que a sua posição "se mantém inalterada" e que não houve alterações aos compromissos assumidos até 2029.

O sindicato refere ainda que para a greve anunciada no recente pré-aviso, "os trabalhadores assegurarão os serviços necessários à segurança e manutenção dos equipamentos e instalações".

Pelo exposto, o SIMA considera que, face às atuais circunstâncias, nomeadamente o número de trabalhadores abrangidos pelo aviso prévio efetuado e a sua ampla divulgação, apenas se mostra necessário assegurar os serviços mínimos anteriormente enumerados.

Segundo fonte oficial do sindicato, representam cerca de 4% dos aproximadamente 3.600 trabalhadores da Menzies.

A primeira greve irá realizar-se a partir das 00:00 do dia 03 de setembro até às 24:00 de 09 de setembro, seguindo-se depois nova paralisação de 12 a 15 de setembro, de 19 a 22 de setembro e de 26 a 28 de setembro.

Em outubro, estão agendadas paralisações de 03 a 06, de 10 a 13, de 17 a 20, de 24 a 27 e de 31 a 03 de novembro. Seguir-se-ão mais paragens de 07 a 10 de novembro, de 14 a 17 de novembro, de 21 a 24 de novembro, de 28 a 01 de dezembro, de 05 a 08 de dezembro e de 12 a 15 de dezembro.

A última está prevista de 19 de dezembro a 02 de janeiro de 2026.