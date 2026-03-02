Sindicato recusa parar protesto e fica fora de reunião negocial com Ministério da Educação

O primeiro encontro da ronda negocial de hoje, sobre o Estatuto da Carreira Docente (ECD), estava agendado para as 15:00, com a participação de cinco das 12 organizações sindicais, incluindo o Stop que, no fim de semana, anunciou a realização de um plenário com concentração em frente ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), em Lisboa.

Pelas 14:30, concentravam-se em frente ao MECI pouco mais de uma dezena de docentes, número que foi gradualmente aumentando, e durante quase duas horas ouviram-se palavras de ordem como "A escola unida jamais será vencida", "O ECD é um direito, sem ele nada feito" e "Está na hora de o ministro ir embora".

Após uma hora a aguardar o início da reunião, a delegação do Stop foi chamada pelo secretário de Estado e Adjunto da Educação, Alexandre Homem Cristo, que informou que não aceitaria negociar com aquele sindicato enquanto o protesto estivesse a decorrer.

Perante algumas dezenas de professores concentrados na Avenida Infante Santo àquela hora, a direção do Stop quis ouvir a vontade dos manifestantes, que decidiram não interromper o protesto, deixando assim o sindicato fora das negociações.