Sindicato Têxtil denuncia atropelos à lei no distrito de Castelo Branco

"Temos verificado uma série de atropelos, quer ao Contrato Coletivo de Trabalho (CCT), quer aos direitos individuais", disse hoje a presidente do Sindicato Têxtil, Marisa Tavares, numa conferência de imprensa em frente ao edifício da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) na Covilhã.

Segundo a dirigente sindical, desde julho deram entrada na ACT "mais de vinte pedidos de intervenção" em sete empresas dos concelhos da Covilhã, Fundão, Belmonte e Castelo Branco.

De acordo com Marisa Tavares, estão em causa situações como o uso, "indevidamente e ilegalmente", de câmaras de vigilância, a pressão sobre os trabalhadores "com ameaças constantes por causa da produção", "processos disciplinares" indevidos e linguagem abusiva, assédio moral para levar o trabalhador à decisão de sair, irregularidades nos vencimentos de acordo com a categoria profissional, injustificação de falta por greve de empregados não sindicalizados, alteração das férias à margem das normas legais e a "compra ilegal de férias".

Os trabalhadores são "pressionados, chantageados e até ameaçados", frisou hoje a presidente do Sindicato Têxtil.

"O desinvestimento que tem sido feito na desvalorização da experiência profissional, a pressão, os baixos salários, as chantagens com trocas de turnos e de folgas vai levar o setor ao precipício", sublinhou Marisa Tavares.

A dirigente sindical criticou a recusa das empresas em aumentarem os salários e o subsídio de alimentação e referiu que "o CCT aplica mínimos e as empresas que têm condições deviam ir além do CCT".

"Na contratação coletiva, não tiveram vergonha de propor um aumento de 15 cêntimos e, nas empresas do Grupo Paulo de Oliveira, traduziu-se num aumento de 13 cêntimos. Que setor paga 2,50 euros de subsídio de alimentação?", acrescentou Marisa Tavares.

A presidente do Sindicato Têxtil disse que foram solicitadas à Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho reuniões "por causa dos acordos de empresa" propostos.

Se não existirem "respostas positivas por parte das empresas" quando essas reuniões forem marcadas, serão feitos plenários, para os trabalhadores decidirem como reagir e se avançam para a greve, sublinhou Marisa Tavares.

A representante sindical apelou ainda para um "reforço das competências da ACT" que vá além dos meios, acrescentando que o sindicato tem verificado junto dos trabalhadores falta "de credibilidade" em relação à ACT e um sentimento de impunidade por parte dos patrões.

"A ACT precisa ter uma autonomia diferente e ter autoridade para chegar a uma empresa e exigir que as coisas sejam cumpridas de acordo com a lei", vincou Marisa Tavares.