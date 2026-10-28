Sindicatos acordam subida de salários com a banca em 3% e cancelam greve

Em comunicado conjunto, o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) e os três sindicatos do setor afetos à UGT dizem ter alcançado um acordo "de atualização de 3% das tabelas salariais, das pensões de reforma e das restantes cláusulas de expressão pecuniária abrangidas pelo acordo".

No documento, os quatro sindicatos congratulam-se pela conclusão do processo negocial com Associação Portuguesa de Bancos (APB) e com a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo (CCAM), apontando para os resultados da "firmeza sindical" e da "união dos bancários".

Nesse sentido, SNQTB, Mais Sindicato, Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN) e Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Banca, Seguros e Tecnologias (SBC) esclarecem que "ficam sem efeito as manifestações e a greve nacional previstas para 30 de novembro de 2026".

Ainda assim, as iniciativas reivindicativas relativas às instituições que não estão abrangidas por estes entendimentos irão continuar.