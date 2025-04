Sindicatos analisam nova proposta da CP para tentar evitar greve de maio

Em comunicado, a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) indicou que a administração da CP convocou uma reunião com as organizações sindicais, "tendo apresentado uma nova proposta".

A proposta passa por um "novo aumento a partir do mês de janeiro deste ano, a somar aos 34 euros [aplicados por ato de gestão], de modo que seja reposta a diferença com o SMN -- Salário Mínimo Nacional de 2018", sendo que "este aumento é variável em função de cada índice".

A CP apresentou ainda uma proposta para um "novo aumento de 4% para todos os trabalhadores em dezembro de 2025", bem como, a partir de janeiro deste ano, uma redução nos tempos de permanência, "no primeiro índice para 1 ano, no segundo para 2 anos, nos seguintes para 3 e no último para 4".

"Apresentámos diversas questões para serem analisadas pela administração e estamos a fazer a análise sobre o conteúdo desta proposta, ouvindo o máximo de opiniões", disse a Fectrans, acrescentando que, ainda hoje, irão debater este assunto com as outras organizações que representam os trabalhadores.

Vários sindicatos representativos dos trabalhadores da CP - Comboios de Portugal entregaram um pré-aviso de greve na transportadora, para os dias 07 e 08 de maio, contra a imposição de aumentos salariais e outras reivindicações, adiantaram em comunicado.

Os sindicatos explicaram que a paralisação foi convocada "contra a imposição de aumentos salariais, que não repõem o poder de compra", e pela "negociação coletiva de aumentos salariais dignos".

Os trabalhadores pretendem ainda a "implementação do acordo de reestruturação das tabelas salariais, nos termos em que foi negociado e acordado".

O pré-aviso foi lançado pela Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária (ASCEF), a Associação Sindical Independente dos Ferroviários da Carreira Comercial (ASSIFECO), a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS), o Sindicato Nacional dos Transportes Comunicações e Obras Públicas (FENTCOP), o Sindicato Nacional dos Ferroviários do Movimento e Afins (SINAFE), o Sindicato Nacional Democrático da Ferrovia (SINDEFER) e o Sindicato Independente dos Trabalhadores Ferroviários das Infraestruturas e Afins (SINFA).

Assinam ainda o Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários (SINFB), o Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Transportes e Indústria (SINTTI), o Sindicato Independente dos Operacionais Ferroviários e Afins (SIOFA), o Sindical Nacional de Quadros Técnicos (SNAQ), o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), o Sindicato dos Transportes Ferroviários (STF) e o Sindicato dos Trabalhadores do Metro e Ferroviários (STMEFE).