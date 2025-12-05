Sindicatos bancários da UGT acionam fundo de greve para compensar sócios
Os três sindicatos bancários afetos à UGT vão acionar o fundo de greve para compensar a retribuição perdida pelos "sócios que comprovadamente adiram à greve geral" do dia 11 de dezembro, anunciaram em comunicado.
Os Sindicato do Setor Financeiro Mais, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Banca, Seguros e Tecnologias (SBC) e Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN) consideram que "a participação dos bancários na paralisação decretada pela UGT é fundamental", tendo em conta os "direitos que estão em causa se o pacote laboral do Governo for aprovado".
Declaram-se ainda "empenhados em que os seus sócios não deixem, por motivos económicos, de defender os seus diretos aderindo à greve geral, pelo que decidiram acionar os respetivos fundos de greve", acrescentam no comunicado.
A greve geral de 11 de dezembro foi convocada pela CGTP e pela UGT contra a proposta de revisão do Código do Trabalho e será a primeira paralisação conjunta das duas centrais desde junho de 2013, quando Portugal estava sob intervenção da `troika`.