Sindicatos da banca afetos à UGT convocam greve para 30 de novembro e juntam-se ao SNQTB

Em comunicado, Mais Sindicato, Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN) e Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Banca, Seguros e Tecnologias (SBC) anunciaram um conjunto de ações de luta contra a posição das instituições de crédito, que consideraram ser inadmissível.

No documento, os três sindicatos dizem que vão realizar, nos próximos meses, "um protesto e três concentrações junto aos edifícios onde estão as administrações de seis grandes instituições bancárias, em Lisboa".

Mais, SBN e SBC dizem que a postura das instituições de crédito, que se "mostraram irredutíveis na proposta de 2% de aumento nas tabelas e cláusulas de expressão pecuniária", "é inadmissível".

Os sindicatos acrescentam que a proposta representa uma nova perda de poder de compra para bancários no ativo e na reforma.

Segundo os três sindicatos, as ações iniciam-se em 10 de outubro, na Figueira da Foz, seguindo-se, depois, três concentrações em Lisboa.

Para a capital, estão marcadas concentrações em 21 de outubro junto aos edifícios de Santander e BPI, em 04 de novembro junto do Montepio e do Crédito Agrícola, e em 25 de novembro nas sedes de Novo Banco e Millennium BCP.

Na semana passada, o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) lançou um pré-aviso de greve para 30 de novembro, bem como outras ações junto das sedes dos bancos.

Num comunicado divulgado na passada terça-feira, o sindicato disse que "decidiu avançar com um pré-aviso de greve para 30 de novembro e com um conjunto de ações de protesto junto das sedes dos bancos, na sequência da manutenção da proposta de atualização de 2% para a tabela salarial, pensões de reforma e restantes cláusulas pecuniárias", no contexto da revisão do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) do setor para 2026.

A direção do sindicato tomou a decisão após a reunião de revisão do ACT, realizada na segunda-feira, na qual, referiu, "as instituições outorgantes confirmaram que não pretendem rever a proposta de atualização de 2%".

"Perante a ausência de uma nova proposta, o SNQTB anuncia uma primeira ação de protesto para 09 de outubro, junto das sedes do Novo Banco e do Millennium BCP, estando previstas novas iniciativas junto das restantes instituições", destacou, então.

Já os sindicatos afetos à UGT apontam que as instituições de crédito mantêm a posição "apesar dos resultados historicamente elevados, com lucros de muitos milhões de euros, da distribuição de dividendos exorbitantes aos acionistas e da atribuição de remunerações milionárias aos membros das administrações".

Os três sindicatos convidaram ainda as restantes organizações sindicais do setor a "participar na construção de uma resposta conjunta, concertada e abrangente".

Na sexta-feira, o SNQTB anunciou que iria reunir-se com os três sindicatos da banca afetos à UGT depois do fim das negociações com o grupo negociador do setor da banca.