SINES 4.0, um projeto de transição digital e energética

Foto: Reuters

Em declarações à Antena 1, o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, destaca o potencial do projeto para o futuro da região e do País.



As obras do SINES 4.0 devem começar ainda este ano. Prevê-se que o centro esteja operacional daqui a dois anos.



O projeto é apresentado esta sexta-feira numa cerimónia que conta com a presença do primeiro-ministro e do ministro da Economia.



O investimento empresa de capitais anglo-americanos Start Campus ronda os 3.500 milhões de euros.