Singapura quer exceções para produtos farmacêuticos

Gan, que é também ministro do Comércio, disse no domingo que os produtos farmacêuticos representam mais de 10% das exportações de Singapura para os Estados Unidos, segundo o jornal Straits Times.

O dirigente disse que teve uma conversa telefónica, no final da semana passada, com o secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick.

"Embora os EUA não estejam prontos para reduzir as suas tarifas-base fixadas em 10%, concordámos em explorar como podemos aprofundar positivamente os nossos laços económicos e continuaremos a discutir", escreveu Gan, na rede social LinkedIn.

Singapura está a preparar-se para eleições gerais a 03 de maio, que será um grande teste para o primeiro-ministro, Lawrence Wong, no meio da incerteza económica devido aos aumentos das tarifas anunciados pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Wong espera sair das eleições com uma maioria reforçada no parlamento local, para poder tomar medidas que permitam a Singapura lidar com as incertezas na conjuntura económica mundial.

Os Estados Unidos impuseram direitos aduaneiros de 10% a todos os produtos que entram no país. Antes disso, Trump já tinha aplicado taxas de 25% sobre o aço, o alumínio e os automóveis.