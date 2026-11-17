A nova medida norte-americana surge na sequência da revelação de uma ligação entre o ex-líder da gigante do setor da IA Nvidia, Jensen Huang, e a empresária chinesa Alice Huang, suspeita de espionagem e de ter permitido que entidades chinesas do setor obtivessem chips norte-americanos através de países asiáticos.

A venda dos processadores de conceção norte-americana mais avançados está proibida a empresas chinesas. Os Estados Unidos justificam as restrições, nomeadamente, pelo receio da China vir a desenvolver IA de ponta para fins militares.

Singapura encontra-se no centro do escândalo em torno da Nvidia, uma vez que a Megaspeed International, a empresa anteriormente dirigida por Alice Huang, está sediada na cidade-Estado.

Singapura foi classificada esta segunda-feira pelo Ministério do Comércio dos Estados Unidos como um país que apresenta "um risco de desvio [para outro país] superior ao normal", tal como a Indonésia, Malásia, Tailândia e o Brasil.

De acordo com Washington, será agora necessária uma nova autorização para exportação de semicondutores norte-americanos para estes países.

O Governo da cidade-Estado indicou estar em contacto com as autoridades norte-americanas para compreender "o âmbito e a aplicação da medida", de acordo com um comunicado conjunto do Ministério do Desenvolvimento Digital de Singapura e do Ministério da Energia, do Comércio e da Indústria.

Singapura "está a estudar formas de facilitar um acesso seguro" a chips para as empresas de Singapura, segundo a mesma fonte.

"Nós (...) não toleraremos que as empresas utilizem a sua colaboração com Singapura para contornar ou infringir a legislação de outros países", acrescentaram os ministérios.

Além disso, até ao momento e apesar das restrições norte-americanas, as empresas chinesas podiam alugar capacidade de computação avançada em centros de dados - nomeadamente no Sudeste Asiático - que dispunham de chips cuja exportação para a China não é autorizada por Washington.

A Administração norte-americana passará a exigir que os "centros de dados" de todo o mundo obtenham a aprovação dos Estados Unidos para fornecer essas capacidades elevadas a empresas com sede na China.