Sintra avança com projeto de Circular Poente ao Cacém para ligar A16 ao IC19

O presidente da autarquia, Marco Almeida (PSD), assinou hoje o processo para a elaboração do projeto de execução da Circular Poente ao Cacém, permitindo a ligação entre a Autoestrada 16 (nó de Mira Sintra), o Itinerário Complementar 19 (nó de Paiões), o `campus` da Universidade Católica e a Estrada Nacional 249-3 (Estrada de Paço de Arcos).

"Estamos a investir na mobilidade sintrense. Esta obra, aguardada há muito tempo, liga Rio de Mouro, Cacém-São Marcos e Agualva-Mira Sintra, permitindo retirar a circulação automóvel dos centros destas freguesias", afirmou Marco Almeida, numa declaração enviada à Lusa.

O procedimento permite avançar com o projeto de execução, revisão e fiscalização da empreitada da obra rodoviária que, segundo o autarca social-democrata, num "primeiro passo representa um investimento superior a 3 milhões de euros".

"Face ao tráfego atual e à sobrecarga da rede existente, nomeadamente na EN249-3 e IC19, considera-se urgente a execução deste projeto, que permitirá redefinir a rede viária e estabelecer ligações diretas entre a EN249-3, IC19 e A16, facilitando movimentos significativos de e para Lisboa, Amadora, Odivelas e Oeiras, sem interferir na vivência das populações", explica-se numa nota da autarquia.

A contratação dos serviços de assessoria para a contratação do processo de execução e revisão do projeto foi concretizado em 2023 e a proposta ficou concluída em janeiro deste ano, ainda durante o mandato de Basílio Horta (PS), tendo merecido parecer favorável dos serviços municipais.

A infraestrutura rodoviária, incluída no Plano Diretor Municipal, viu uma primeira fase do seu estudo de viabilidade ter parecer favorável da Infraestruturas de Portugal, entidade gestora da rede rodoviária nacional.

De acordo com a autarquia, estas obras "têm como principal objetivo garantir a segurança dos utentes e reduzir os tempos de percurso, descongestionando vias" com níveis de serviço em que "as necessidades excedem a capacidade das atuais infraestruturas".

Os estudos e projetos para a criação da Circular Poente ao Cacém incluem o troço A, de ligação da A16 (nó de Mira Sintra) ao IC19, o troço B, de alargamento do IC19 para introdução de vias coletoras entre o nó de Paiões e a Av. das Descobertas, e o troço C, de ligação do IC19 (nó de Paiões) à Universidade Católica e à EN249-3 (Estrada de Paço de Arcos/Tagus Park).

Ao longo do traçado projetado está prevista a construção de dois viadutos, sobre as linhas ferroviárias do Oeste e de Sintra, de um túnel, sob o nó de Paiões do IC19, e outro viaduto na zona de Vale Mourão para o `campus` da Católica e a Estrada de Paço de Arcos.

No âmbito do concurso público para elaboração do projeto de execução estão incluídos os estudos e relatórios necessários para a avaliação ambiental e atos processuais para a obtenção da declaração de impacto ambiental da obra.

"Esta é a primeira grande obra. Já foi dada a indicação aos serviços para que a Variante Circular Saloia, permitindo uma ligação condigna a Mafra, saia também do papel", avançou Marco Almeida, na nota à Lusa, referindo-se ao prolongamento da ligação da A16 ao vizinho concelho do distrito de Lisboa.

Os prazos para a conclusão da obra vão depender do andamento do processo, nomeadamente dos concursos públicos para o projeto e para a execução da empreitada.