Sistema de drenagem. CML assina acordo de 90 milhões de euros com BEI

A Câmara Municipal de Lisboa e o BEI , Banco Europeu de Investimento assinaram, esta manhã, um acordo financeiro no valor de 90 milhões de euros.



Carlos Moedas, presidente da Câmara e o vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, Ricardo Mourinho Félix, formalizaram o contrato



Vão ser instalados sete estaleiros na cidade. O primeiro será em Campolide, possivelmente, em setembro.



O início da obra deve arrancar no final do ano para a construção de dois túneis subterrâneos, a dezenas de metros de profundidade e num total de seis quilómetros de comprimento.



A construção deve terminar em 2025.