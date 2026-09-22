Sistema financeiro hoje é mais resiliente, preparado e equipado para absorver choques - Governador

"O sistema financeiro português é hoje mais resiliente, mais bem preparado e muito mais equipado para enfrentar choques do que no passado", afirmou, numa intervenção na conferência "Principais resultados do FSAP de Portugal para o setor bancário: resiliência, estabilidade e desafios futuros do sistema financeiro", em Lisboa.

Esta avaliação, elaborada pelo Fundo Monetário Internacional, ocorre aproximadamente 20 anos após a última e, ao longo dessas duas décadas, o sistema financeiro português "passou por uma transformação profunda", apontou Álvaro Santos Pereira.

"Atravessou a crise financeira global, a crise da dívida soberana, a crise interna do país, a pandemia e um período de significativa turbulência económica", recordou o governador, enquanto, simultaneamente, evoluiu num cenário institucional europeu "fundamentalmente diferente, moldado pela criação de uma união bancária, por órgãos de supervisão mais robustos e por novos marcos para a gestão e resolução de crises".

Assim, o sistema financeiro avaliado hoje "pouco se assemelha àquele que examinamos há 20 anos, inclusive no que diz respeito à sua resiliência diante de crises", notou, acrescentando que o setor financeiro português e o quadro institucional "estão mais fortes e mais preparados para desafios futuros".

Ainda assim, Santos Pereira alertou que a resiliência "não é permanente" e tem de ser fortalecida e mantida, através da adaptação e cooperação.