Economia
Sistema fiscal português é desigual, com muitas falhas e falta de planeamento
A Fundação Francisco Manuel dos Santos fez uma “radiografia” feita ao sistema fiscal português e uma das conclusões é que o nosso sistema apresenta cerca de 800 benefícios fiscais ativos, mas quase 40 por cento continuam por quantificar.
Neste diagnóstico a principal conclusão feita ao sistema fiscal aponta para uma falta de planeamento, beneficiando quem contorna o sistema e penalizando quem cumpre.
O esforço que sustenta a receita fiscal assenta no IRS, IRC e IVA e penaliza sobretudo a classe média e o trabalho qualificado com muito do peso do nosso sistema fiscal.