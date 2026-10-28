Sistema fiscal português é desigual, com muitas falhas e falta de planeamento

Sistema fiscal português é desigual, com muitas falhas e falta de planeamento

A Fundação Francisco Manuel dos Santos fez uma “radiografia” feita ao sistema fiscal português e uma das conclusões é que o nosso sistema apresenta cerca de 800 benefícios fiscais ativos, mas quase 40 por cento continuam por quantificar.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Jakub &#379;erdzicki - Unsplash

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Neste diagnóstico a principal conclusão feita ao sistema fiscal aponta para uma falta de planeamento, beneficiando quem contorna o sistema e penalizando quem cumpre.

Por exemplo no IRS o estudo aponta para uma zona cinzenta quanto aos rendimentos que não resultam do trabalho.

João Couraceiro – RTP Antena 1

O esforço que sustenta a receita fiscal assenta no IRS, IRC e IVA e penaliza sobretudo a classe média e o trabalho qualificado com muito do peso do nosso sistema fiscal.



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