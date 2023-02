"Site" da União Europeia para denúncia de "lobby obscuro"

lobbyleaks.eu será um site criptografado que funcionará como “linha direta” para receber informações anónimas sobre práticas suspeitas de lobby.





Paul Tang, um dos eurodeputados social-democrata dos Países Baixos que co-lidera a iniciativa, afirma aoque a “





Tang citou práticas como o chamado astroturfing, um tipo de marketing em que grandes empresas usam organizações de fachada para representar os seus interesses sem que os verdadeiros promotores sejam detetados.







Por exemplo,

O eurodeputado tomou consciência deste lado “obscuro” das pressões depois de os legisladores negociarem a Lei de Mercados Digitais e a Lei de Serviços Digitais, considerada uma legislação histórica para regulamentar as grandes empresas de internet. Paul confessa que não contou com a presença do “lobby não convencional” para influenciar decisões.







“Depois da legislação ter sido aprovada, concluímos que havia um lobby obscuro a acontecer”, sublinhou.







Paul Tang também identificou “lobby clandestino” de organizações que afirmam ser a voz de pequenas e médias empresas (PMEs), apesar de serem financiadas por grandes companhias de tecnologia.





O grupo de trabalho do novo site inspirou-se no trabalho de Georg Riekeles, um antigo funcionário da Comissão Europeia, que relatou grande movimentação de empresas para diluir a regulamentação da UE sobre publicidade direcionada.







Bruxelas “nunca tinha visto tantas organizações de PME e startups aparecerem para fazer lobby”, escreveu.







Bram Vranken, ativista do Corporate Europe Observatory, avançou que as cinco grandes empresas de tecnologia – Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft – gastam quase € 27 milhões por ano a fazer lobby na UE. Os números são baseados nos últimos relatórios da organização que analisam o registo de transparência da União.





“[Empresas de tecnologia] estão a financiar todo um ecossistema de organizações, desde thinktanks, grupos de interesse até grupos de fachada. Eles têm muito potencial para definir a agenda e enfraquecer a regulamentação que está a ser elaborada”, afirmou.





observou.