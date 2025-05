Situação na ferrovia é "da inteira responsabilidade do Governo", diz CGTP

"O que está em causa é o não cumprimento de um acordo entre a CP e os sindicatos, a que o Governo decidiu não dar andamento, acordo esse que, para além da valorização dos salários, carreiras e profissões, tem como objectivo promover a fixação e o recrutamento de trabalhadores na empresa, garantindo assim o número de trabalhadores adequado ao normal funcionamento do serviço ferroviário, problema estrutural que existe há vários anos e urge resolver", argumenta a GGTP, em comunicado.

A circulação de comboios vai sofrer perturbações a partir de hoje e até 14 de maio, devido a greves de trabalhadores da CP -- Comboios de Portugal, convocadas por vários sindicatos.

As greves não vão ter serviços mínimos, segundo a decisão do Tribunal Arbitral, tal como a greve no 28 de abril que, segundo o sindicato, teve adesão total.

A CGTP reitera que "o conjunto dos sindicatos que subscreveram o pré-aviso de greve, mantiveram-se sempre disponíveis para a resolução do conflito, patamar em que o Governo não se colocou", acrescentando que o facto de estar em gestão não impediu o executivo "de levar a cabo várias inaugurações nem de anunciar vários investimentos".

"Fica claro que o Governo quer usar a situação que ele próprio criou para atacar os direitos dos trabalhadores, nomeadamente o direito à greve", aponta a central sindical, apelando à rápida resolução da situação.

O Governo apelou na terça-feira para que os sindicatos da CP desconvoquem a greve que considera "vazia de objetivos", revelando ter apresentado uma proposta de aumentos salariais no valor de 5,75 milhões de euros, que não obteve resposta.

"Houve total boa-fé do Governo, mas, até ao momento, não houve abertura por parte dos sindicatos", lamentou o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, que falava numa conferência de imprensa, em Lisboa.