Sociedade do Bankinter e Sonae Sierra Sonae investe 37 ME em cinco supermercados

Este é o primeiro conjunto de ativos imobiliários, no valor de 37 milhões de euros, adquirido pelo Olimpo Real Estate Portugal, SIGI, e integra supermercados e hipermercados localizados em Asprela (no Porto), Mozelos (em Santa Maria da Feira), Covilhã, Faro e Reboleira (Pingo Doce na Amadora), com uma área bruta locável total de 21.227 metros quadrados.

Em comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa explica que o investimento total, de 37 milhões de euros, foi realizado com recurso a fundos próprios e a financiamento bancário contratado junto de duas instituições financeiras.

"A Olimpo Real Estate Portugal, SIGI, S.A. ("ORES Portugal") informa que concluiu a aquisição de um portefólio composto por cinco ativos imobiliários, dando assim início à execução do plano de negócios da ORES Portugal de acordo com a estratégia definida", afirma no comunicado ao mercado.

A ORES Portugal explica que os estabelecimentos comerciais são objeto de contratos de arrendamento de longa duração, quatro com o Continente e um com o Pingo Doce.

"Esta aquisição constitui um primeiro marco relevante para a ORES Portugal desde a admissão à negociação das suas ações no final do passado mês de junho e contribui para dar cumprimento à política de investimento da sociedade", acrescenta.

Também hoje, em comunicado à CMVM, a Sonae anunciou um ganho de 34 milhões de euros com a venda e posterior arrendamento (`sale and leaseback`) de quatro supermercados da subisidiária Sonae MC, os Continente Covilhã hiper, inserido no Serra shopping, Continente Modelo Mozelos, em Santa Maria da Feira, Continente Modelo de Faro e Continente Bom Dia da Asprela, no Porto.

A Olimpo Real Estate Portugal, SIGI, foi admitidaà cotação na Euronext Lisboa em 24 de junho, com 12.550.000 ações de valor nominal de quatro euros cada, tendo a empresa ativos de 50,05 milhões de euros.

O capital da SIGI é detido atualmente pelo Bankinter (12%), pela Sonae Sierra (5,14%), estando os restantes 82,86% distribuídos por pequenos acionistas.

A ORES Portugal foi a primeira SIGI criada em Portugal, replicando a experiência desenvolvida em Espanha, através da Olimpo Real Estate SOCIMI, também patrocinada e gerida pelo Bankinter e pela Sonae Sierra.