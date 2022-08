Socióloga angolana reitera acusações de alegada corrupção a banqueiro angolano

A socióloga angolana Tânia de Carvalho reiterou hoje à Lusa as acusações de alegada corrupção e apropriação indevida de bens contra o presidente do conselho de administração do Banco Angolano de Investimento (BAI), José Carlos Paiva.