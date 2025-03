A Solverde recorreu para o Tribunal Constitucional para tentar reaver 15,5 milhões de euros do Estado. O valor reclamado pelo grupo que detém três casinos do Algarve é exigido devido à quebra no volume de negócios durante a crise financeira e a intervenção da Troika. Um tribunal arbitral deu razão à Solverde mas o Estado recorreu. O Supremo Tribunal Administrativo anulou o pagamento que ascende a 18 milhões de euros com juros.