Sonae Capital compra cadeia de ginásios Urban Fit para ser líder no `fitness`

Em comunicado, a Sonae Capital (SC) refere que este investimento se enquadra na "estratégia de desenvolvimento" do seu segmento de `fitness`, que "compreende crescimento orgânico e por aquisições, com o objetivo de se afirmar como o operador de referência e líder no mercado de `fitness` em Portugal".

A cadeia Urban Fit detém atualmente quatro clubes no Grande Porto - localizados em Gaia, Maia, Porto (Foz) e Ermesinde - que, depois de concluído o negócio, serão alvo de um `rebranding` e adotarão a marca Pump.

"Através das marcas Solinca, Pump e One estamos a construir uma oferta de valor adequada aos diferentes segmentos de cliente que pretendemos trabalhar, acreditando que a consistência de resultados nos permite encarar com otimismo o desenvolvimento de cada marca", afirma o presidente executivo da SC Fitness, citado no comunicado.

Segundo Bernardo Novo, o negócio de `fitness` da Sonae Capital terminou o primeiro trimestre deste ano com um volume de negócios superior a 10 milhões de euros, o que representa um crescimento de 12% face ao período homólogo de 2018.

No âmbito da sua estratégia de crescimento através de aquisições, a SC Fitness comprou no ano passado a cadeia Pump, na altura com sete clubes em Lisboa e um no Algarve, e ainda uma unidade no Lagoas Park, entretanto transformada na marca One.

Atualmente, o portefólio da unidade de `fitness` da Sonae Capital é constituído pelas marcas Solinca (segmento `value for money`), Pump (segmento `premium low cost`) e One (segmento `premium`), cada uma assumindo posicionamentos distintos no mercado.

No final do primeiro trimestre de 2019, a SC Fitness operava um total de 30 clubes, tendo entretanto aberto um ginásio Pump no Seixal, sendo que com a aquisição da cadeia Urban Fit o seu portefólio aumentará para um total de 35 clubes, com cobertura nacional.