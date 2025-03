Sonae Capital Industrials compra participação maioritária na BeyondComposite

Questionada pela Lusa, a empresa não revelou o valor da operação.

"A Sonae Capital Industrials concretizou a aquisição de uma participação maioritária na BeyondComposite [...]. Este investimento enquadra-se na estratégia da Sonae Capital Industrials de apostar em empresas com tecnologias inovadoras e sustentáveis", indicou, em comunicado.

A BeyondComposite, fundada por investigadores da Universidade do Minho, tem mais de duas dezenas de colaboradores.

No último exercício, mais de 90% do seu volume de negócios resultou da exportação de bens e serviços.

A BeyondComposite já detém uma parceria com a Surforma, empresa do grupo Sonae Capital Industrials, que é especializada em painéis termolaminados.

Segundo a mesma nota, esta parceria vai ser aprofundada, com as empresas a explorar sinergias para desenvolver soluções mais sustentáveis.

"Este investimento vai permitir à BeyondComposite alavancar o seu crescimento, levando as suas soluções inovadoras a um número crescente de clientes em todo o Mundo, e reforçar o nosso portefólio com uma empresa de enorme potencial que possui conhecimento e capacidade para revolucionar a indústria de materiais compósitos avançados", afirmou, citado no comunicado, o presidente executivo da Sonae Capital Industrials, Miguel Gil Mata.

Por sua vez, o presidente executivo da BeyondComposite, Fernando Cunha, disse que esta aquisição representa uma oportunidade para acelerar o crescimento da empresa e expandir a sua presença global.