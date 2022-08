Sonae Capital investe 1,5 ME na renovação de hotel em Troia para unidade de luxo

Em comunicado, a Sonae Capital explicou se tratou de "um investimento de cerca de 1,5 milhões de euros", que "permitiu transformar uma das unidades já existentes numa experiência de hotelaria cinco estrelas a pouco minutos da praia".

O hotel The Editory by The Sea, agora renovado, conta com 132 apartamentos e está inserido no Troia Resort, na península de Troia, concelho de Grândola, distrito de Setúbal.

Em maio deste ano, a Sonae Capital vendeu um conjunto de ativos hoteleiros em Troia, mantendo a exploração do negócio, numa operação cujo valor não foi revelado.

A The Editory Hotel, unidade de negócio da Sonae Capital, manteve a gestão daqueles ativos, uma vez que se tratou de uma operação de `sale and leaseback`, uma transação na qual uma empresa vende a sua propriedade e, em seguida, arrenda essa mesma propriedade.

A Sonae Capital tem em operação três hotéis no Porto (Porto Palácio, The Artist e Boulevard Aliados), um em Lisboa (Riverside Santa Apolónia), dois em Troia (Aqualuz e By the Sea) e um em Lagos (Aqualuz), bem como os apartamentos turísticos Troia Residence.