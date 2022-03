Sonae MC confirma que foi alvo de ataque informático

Em nota enviada às redações, a MC "confirma que se verificou um ataque informático nos sistemas que está a afetar algumas comunicações nos sites comerciais e alguns serviços" em loja.

"Lamentamos os constrangimentos causados", escreve a empresa. A MC afirma que as suas "equipas estão a trabalhar no sentido de averiguar a perturbação e repor, com a máxima brevidade, o normal funcionamento da atividade".

da cadeira de hipermercados Continente estão indisponíveis. Apesar disso, as lojas físicas estão abertas e a funcionar. É possível pagar as compras com dinheiro ou cartão bancário, só não é possível usar o cartão Continente.

Na apresentação de contas da Sonae, o diretor do grupo para o digital referiu que existem cirberataques todos os dias.