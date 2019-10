Sonae MC inaugura loja em Viseu com nova marca de decoração

A Sonae MC vai inaugurar, esta quarta-feira, uma loja, no Palácio do Gelo, em Viseu, com uma nova marca de decoração chamada Home Story, avançou o grupo em comunicado.

Este espaço "permitiu a criação de 11 postos de trabalho diretos, todos residentes em Viseu, e contou com vários fornecedores locais, desde a produção de equipamentos ao nível da obra, passando pela produção dos uniformes dos colaboradores", de acordo com a mesma nota.

Questionada pela Lusa sobre os planos para uma expansão da insígnia, Patrícia Lourenço, responsável da Home Story, respondeu que "não há planos de expansão".

"Estamos sim focados em fazer crescer a nossa rede de artesãos e em tornar a nossa loja um sucesso", acrescentou.

A mesma responsável referiu ainda que em 2020 o objetivo da marca é "fomentar novas relações comerciais com mais produtores nacionais, expandir a rede de artesãos de nova geração, descobrir em conjunto mais histórias de produtores e produtos, sempre numa perspetiva de economia sustentável e circular".

Citada no comunicado, Patrícia Lourenço referiu que neste momento o objetivo passa por "dar resposta a uma apetência para o universo da decoração em Portugal", bem como à "vontade de efetuar pequenas renovações que tornam os lares mais personalizados e singulares".

Em agosto, a Sonae MC adiantou que tinha registado 43 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, mais 41,2% face a igual período do ano anterior.

O portfólio da Sonae MC inclui marcas como o Continente, o Meu Super, Wells, ZU e Go Natural.