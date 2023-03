SONAE nega "margens altíssimas" no preço dos bens alimentares

Na apresentação dos resultados de 2022, o dono do Continente insistiu que a inflação não está a ser criada pelo setor da distribuição. A SONAE fechou o ano com um lucro total de mais de 340 milhões de euros, com os hipermercados a lucrarem quase 180 milhões de euros.