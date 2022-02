Sonae renova identidade e designações das unidades de negócio do grupo

Em comunicado, o grupo com sede na Maia, distrito do Porto, explica que esta "evolução surge da reflexão sobre o futuro da Sonae e do mundo em rápida transformação nas dimensões económica, tecnológica, social e ambiental, que leva o grupo a assumir a vontade de fazer ainda mais e melhor".

Neste sentido, o grupo apresenta valores renovados e um novo logótipo, que "preservam o legado, mas que traduzem uma Sonae de futuro".

Assim, a assinatura da marca (`Improving Life`) passa a ser `Shaping tomorrow, today`, "assumindo a urgência de começar já hoje a desenhar um amanhã melhor, para todos", e o novo logótipo reflete "a visão de propósito da Sonae e aquilo que a torna única: o equilíbrio entre a tecnologia, o método e o rigor (expresso nos traços vetoriais), com o toque humano, a criatividade e o talento (visível nos traços manuais)".

Esta renovação de identidade passa também por novas designações das várias unidades de negócio da Sonae: O retalho alimentar passa a designar-se `MC`, a unidade de centros comerciais assume o nome `Sierra`, os serviços financeiros passam a ser `Universo`, a unidade de moda é agora `Zeitreel` e a unidade de gestão de investimentos em tecnologia muda para `Bright Pixel`. Já a área de retalho de eletrónica mantém a designação `Worten`.

As empresas onde a Sonae não tem uma posição maioritária e as marcas comerciais mantêm as suas designações originais.

Para "acompanhar a evolução do mundo e do grupo", a Sonae anunciou também uma renovação da sua "identidade" e dos "valores que orientam a sua forma de estar".

"O primeiro valor, `Lideramos com impacto`, traduz a transformação da ambição em ação, o impacto profundo no presente e no futuro. `Conduzimos o amanhã`, realça o espírito empreendedor, o desafio constante ao `status quo` e o foco em preparar o futuro. `Avançamos juntos` realça a valorização do talento de todos e a importância da diversidade, apostando em diferentes pontos de vista para colocar em marcha as melhores ideias", explica.

Já o valor `Descomplicamos desafios` "traduz o foco em tornar tudo mais simples, em melhorar constantemente para ser cada vez mais eficiente, adaptável e ágil", e o `Fazemos o que está certo` pretende refletir "a forma independente e transparente" como o grupo toma decisões, "sempre orientada para um bem comum".

Paralelamente, a Sonae propõe-se "fortalecer o compromisso com as pessoas e o planeta, mantendo a missão de criar valor económico e social de longo prazo".

"Todos os dias procuramos dar o nosso melhor, ir mais longe e impactar positivamente a vida das pessoas e o planeta. Perante novos desafios, colaboramos para chegar mais longe. Sempre de olhos postos no futuro, assumimos compromissos de longo prazo e garantimos que, hoje, estamos a construir um futuro vibrante, sustentável e inclusivo", afirma a presidente executiva (CEO) da Sonae, Cláudia Azevedo, citada no comunicado.

Assumindo estar hoje "mais preparada para o futuro", a Sonae lembra que "a evolução do grupo nos últimos anos inclui o investimento no desenvolvimento dos negócios, orgânico e através de aquisições, e a monetização do valor criado em alguns ativos, o que contribuiu para o crescimento recente" da empresa.

"Enquanto `holding` gestora de um portefólio diverso de negócios, a Sonae assume, cada vez mais, um papel de orientação, de desafio e impulsionador da criação de valor assente no impacto positivo para os negócios, pessoas, comunidades e planeta. Assim, a Sonae tira partido da sua força coletiva para criar impacto duradouro e continuar a crescer com responsabilidade", sustenta.