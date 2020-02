Sonae Sierra encaixa 525 milhões com acordo de parceria para Península Ibérica

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a empresa explica que "chegou a um acordo com APG, Allianz e Elo para criar uma `joint venture`", denominada Sierra Prime", que será" líder no setor de imobiliário de retalho na Península Ibérica, com um valor bruto de ativos de 1,8 mil milhões de euros".

No mesmo comunicado a Sonae Sierra adianta que "a transação resulta num encaixe de aproximadamente 525 milhões de euros para a Sonae Sierra e a APG, tendo ambas alienado 50% das suas participações neste portfólio à Allianz e à Elo".

O portfólio em causa, no qual cada investidor terá 25% por um período de 15 anos é composto por seis centros comerciais, quatro em Portugal e dois em Espanha: o Centro Colombo (participação de 50%), o Centro Vasco da Gama (50%), o NorteShoppping (50%), o CascaiShopping (100%), o Plaza Mayor (100%) e o McArthurGlen Designer Outlet Málaga (50%).

"A Sonae Sierra manterá a gestão destes centros comerciais bem como uma exposição significativa a este portfólio", adianta a empresa no mesmo comunicado.

A concretização deste acordo surge depois de uma parceria em partes iguais e de longa duração que já existia entre a Sonae Sierra e a APG - o maior operador de pensões nos Países Baixos - no Sierra Fund. Agora, ambas decidiram lançar o Sierra Prime juntamente com dois novos investidores institucionais de referência, a Allianz e a Elo.

A Allianz Real State, é o gestor de investimentos imobiliários do Grupo Allianz, e a Elo é uma empresa Finlandesa de seguros de pensões.

No comunicado, a Sonae Sierra sublinha que esta transação "está totalmente alinhada com a estratégia de reciclagem de capital da Sonae Sierra, possibilitando simultaneamente a criação de uma `joint venture` líder em centros comerciais na Península Ibérica (...) o que permitirá potenciar o crescimento e criação de valor do portfólio".

VC // ZO

Lusa/Fim