Sonae vende marcas MO e Zippy à equipa de gestão e encaixa 20 ME

"A Sonae estabeleceu um acordo para a venda dos negócios de moda MO e Zippy a um consórcio composto por Francisco Pimentel, atual CEO [presidente executivo] da MO, e pelo Fundo Mercúrio, da Oxy Capital", lê-se na mesma nota.

A operação representa "um encaixe de cerca de 20 milhões de euros para a Sonae", sendo que deverá ficar concluída até ao final do primeiro semestre deste ano.

Num outro comunicado, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae indicou que "o valor total desta transação ascende a aproximadamente 20 milhões de euros, implicando uma perda contabilística estatutária, não monetária, de cerca de 24 milhões de euros". Segundo o grupo, "a valorização acordada está em linha com o valor (NAV) atribuído a estes negócios, conforme reportado no mais recente anúncio de resultados de Sonae".

A Sonae destacou que este acordo de venda constitui um MBO (Management Buy Out), ou seja, "uma aquisição pela atual equipa de gestão, demonstrando a sua aposta e compromisso com o negócio".

Já para o grupo, enquadra-se na sua "estratégia de gestão ativa do portefólio, procurando encontrar as melhores oportunidades de desenvolvimento para os seus negócios", disse a Sonae.

A MO e a Zippy são marcas fundadas na Sonae, sendo a primeira retalhista especializada em moda e acessórios para toda a família, com mais de 120 lojas de moda em Portugal e uma área de negócio dedicada à gestão da categoria têxtil em retalhistas internacionais de referência.

Já a Zippy é especializada no universo infantil e está presente em mais de 40 países.

"A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento das condições habituais para transações desta natureza, incluindo a aprovação pela Autoridade da Concorrência, esperando-se que fique concluída ainda durante o primeiro semestre de 2025", destacou a Sonae.

As marcas continuarão a ser lideradas pelas respetivas equipas de gestão, com a liderança global de Francisco Pimentel.