Sonangol quer aumentar produção própria em quase 100 mil barris até 2027

"Um dos principais objetivos é alcançar um número mínimo de 10% para produção própria operada pela Sonangol neste país", anunciou o presidente do Conselho de Administração da empresa, Gaspar Martins, em conferência de imprensa para assinalar o 44.º aniversario da empresa.

Em 2027, acrescentou, a Sonangol ambiciona tornar-se "uma empresa de referência do setor petrolífero no continente africano", alcançando os 10% de produção como operador do total de produção de Angola.

O presidente da comissão executiva da Sonangol, Ricardo Van-Deste, adiantou que atualmente a Sonangol é responsável apenas por 2% da produção, o que equivale a 27 mil barris por dia.

"Em 2027 queremos 125 mil barris de petróleo nos blocos onde a Sonangol opera hoje ou quer operar no futuro", destacou o mesmo responsável.

Segundo Gaspar Martins as áreas de exploração petrolífera em que a Sonangol está envolvida, através de acordos com concessionárias de blocos petrolíferos ou operando de forma autónoma representaram em 2019 uma produção estimada de 237 mil barris/dia, uma queda de 0,2 % face ao ano anterior, mas que representa hoje 17% da produção total de Angola.