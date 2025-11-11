Sony apresenta subida de 13,7% dos lucros líquidos no primeiro semestre fiscal

O lucro operacional da empresa subiu 20,4% em relação ao ano anterior nos seis meses em análise, para 768,929 mil milhões de ienes (4,31 mil milhões de euros), enquanto a faturação cresceu 3,5%, para 5,72 biliões de ienes (32,14 mil milhões de euros), de acordo com o relatório financeiro da gigante japonesa publicado hoje.

Os resultados foram sustentados pela divisão de videojogos e pela rentabilidade do negócio de música, bem como pelo desempenho do setor de imagem e sensores, que inclui a área de semicondutores.

O negócio de videojogos da Sony, que representa cerca de um terço das vendas totais do grupo, registou um aumento de 4% no volume de negócios durante o trimestre de julho a setembro, segundo os dados detalhados da empresa tecnológica, graças a um aumento nas vendas de jogos para as plataformas PlayStation e nas subscrições dos serviços `online`.

O lucro operacional do setor caiu, no entanto, 13%, devido aos custos relacionados com a reestruturação da Bungie.

Outro fator que contribuiu significativamente para a melhoria dos lucros da Sony foi o negócio de música, cujas vendas aumentaram 21% no segundo trimestre fiscal. A operação deste segmento cresceu 28% em relação ao ano anterior, impulsionada principalmente pelas receitas com o filme "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -- Castelo Infinito".

A produção de sucesso ajudou a sustentar o segmento cinematográfico do grupo, a Sony Pictures, que tem vindo a enfrentar dificuldades desde a pandemia e, posteriormente, greves em Hollywood, ajudado também pela rentabilidade da plataforma de animação Crunchyroll.

Entre os destaques nestes resultados consta ainda o aumento de 15% na faturação da divisão de imagem e sensores do grupo japonês, graças ao aumento nas vendas de sensores de imagem para smartphones e câmaras, o que levou a um aumento de 50% nas operações do setor.

Tendo em conta estes resultados, a Sony melhorou as previsões para todo o exercício, que terminará a 31 de março de 2026, e no qual agora prevê obter um lucro líquido de 1,05 biliões de ienes (5,89 mil milhões de euros), 8,2% superior à estimativa de agosto, o que reduz para 1,6% a quebra em relação ao exercício de 2024.

A Sony prevê que o lucro operacional no exercício atual seja de 1,43 biliões de ienes (cerca de 8 mil milhões de euros), o que, a confirmar-se, representará um aumento de 12% em relação ao ano anterior, e espera que as vendas totalizem 12 biliões de ienes (67,32 mil milhões de euros), uma redução de 0,3% em relação ao ano anterior, mas ligeiramente inferior à contração prevista anteriormente.