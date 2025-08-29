S&P sobe `rating` de Portugal para `A+`

A nota foi revista na avaliação periódica do `rating` agendada para hoje e o resultado não era esperado por analistas de mercado, depois de a agência ter melhorado a nota de Portugal em fevereiro.

"Apesar de um ambiente comercial e geopolítico altamente incerto, Portugal deverá registar excedentes moderados na conta corrente e continuará a melhorar as suas métricas financeiras externas, caracterizadas por uma significativa desalavancagem da economia", aponta a agência de notação financeira.

A S&P sinaliza que "mesmo com a crescente pressão sobre os gastos com defesa e a instabilidade política interna, a sólida trajetória orçamentária de Portugal coloca a dívida pública num firme caminho descendente", pelo que decidiu elevar as notações de crédito soberano, com a perspetiva estável.

O Ministério das Finanças reagiu a esta decisão sinalizando, em comunicado, que "é uma vitória para Portugal e para o caminho percorrido pelo país, pelas famílias e as empresas, nestes últimos anos", e que "resulta da política orçamental e das perspetivas de crescimento para a economia".

O `rating` é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.