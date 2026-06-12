SpaceX entra em bolsa a subir 11% a 150 dólares por ação

Segundo a Associated Press (AP), investidores institucionais e particulares aproveitaram a oportunidade para comprar 555,6 milhões de ações da SpaceX ao preço de oferta de 135 dólares cada, tornando-a a maior oferta pública inicial (IPO) da história, com receitas de 75 mil milhões de dólares (65 mil milhões de euros).

Musk afirmou que a empresa está a entrar em bolsa porque precisa de dinheiro para financiar as suas ambições de colocar satélites e centros de dados no espaço e, eventualmente, estabelecer uma colónia de pessoas em Marte.

A fortuna de Elon Musk será, assim, neste momento, de 1,1 biliões de dólares (950 mil milhões de euros), de acordo com dados da Bloomberg.

Além de estabelecer uma colónia marciana com um milhão de pessoas, a empresa prometeu salvar a humanidade através da criação de outros postos avançados no espaço, do lançamento de centros de dados do tamanho de campos de futebol para órbita e de superar os seus rivais, a Anthropic e a OpenAI, na corrida para lucrar com a inteligência artificial.

Para atingir os seus objetivos, a SpaceX precisa de milhares de milhões a mais do que aquilo que atualmente arrecada com o seu negócio de foguetões e satélites. Entre o início de 2025 e 31 de março de 2026, a empresa perdeu 8,7 mil milhões de dólares (7,5 mil milhões de euros).