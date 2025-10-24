Standard Bank de Angola obtém aprovação para conta correspondente com o J.P. Morgan

Segundo um comunicado do Standard Bank, o processo foi finalizado este mês, depois de uma análise "rigorosa e detalhada de `due diligence`", iniciada em 2023, com o objetivo de reabrir uma relação direta de correspondência com bancos norte-americanos.

"Esta decisão marca a reentrada do banco J.P. Morgan, o maior banco do mundo, no mercado angolano", salienta o Standard Bank.

Angola não tinha relações diretas de contas correspondentes bancárias entre bancos dos Estados Unidos e instituições financeiras angolanas desde 2016.

"Num ano em que celebramos 15 anos de atividade, esta conquista representa muito mais do que a abertura de contas correspondentes: marca a reintegração de Angola no sistema financeiro global, através do Standard Bank de Angola, o que reafirma o importante papel da nossa instituição na promoção do crescimento do país", sublinhou Luís Teles, presidente executivo do banco, citado no comunicado.

Com a aprovação formal do Comité Interno Global do J.P. Morgan, o Standard Bank Angola torna-se o primeiro banco angolano a obter esta autorização, restabelecendo oficialmente a presença de bancos norte-americanos no sistema financeiro nacional.

De acordo com Luís Teles, "esta parceria transcende fronteiras, refletindo o espírito de colaboração, confiança e inovação que define as duas organizações. A reentrada do J.P. Morgan no mercado angolano demonstra que a união de duas instituições financeiras globais tem o potencial de desbloquear o crescimento de África".

O J.P. Morgan é uma das instituições financeiras mais respeitadas do mundo, servindo milhões de clientes em escala global.

O Standard Bank de Angola conta com uma rede comercial de 16 agências e 66 agentes bancários.

As contas correspondentes (`correspondent banking`) referem-se a uma relação contratual entre dois bancos de países distintos para facilitar transações internacionais, como transferências de fundos, pagamentos, liquidação de cartas de crédito, operações cambiais e compensação de cheques. Essa relação permite que bancos sem presença física num país acedam ao sistema financeiro local por meio de um parceiro confiável.

Em 2016, grandes bancos norte-americanos como o Citibank e o próprio J.P. Morgan encerraram as suas contas correspondentes com bancos angolanos devido a preocupações com riscos de branqueamento de capitais, corrupção e falta de transparência no setor financeiro.

Como resultado, Angola perdeu o acesso direto a dólares, forçando o Banco Nacional de Angola a realizar leilões de divisas e a limitar as transações em moeda norte-americana, o que agravou a crise cambial marcada pela escassez de divisas e depreciação do kwanza.

Desde então, os bancos angolanos têm recorrido a instituições correspondentes sediadas na Europa, África e Ásia como alternativa.