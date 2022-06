Standard Bank revê em alta crescimento de Moçambique para 3,4%

"Prevemos um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2022 de 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado, face aos 2,8% revistos em março", indicou Fáusio Mussá, economista-chefe do Standard Bank Moçambique, no boletim do Purchasing Managers Index (PMI) que reúne os dados de maio.

O desempenho agrícola e o novo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) foram os fatores que influenciaram a revisão em alta.

"Esta atualização das previsões considera os impactos positivos de um desempenho na agricultura mais elevado do que o esperado e do aumento do apoio externo por conta do acordo de três anos da Linha de Crédito Ampliada (ECF) de 456 milhões de dólares (424 milhões de euros) recentemente aprovado pelo FMI", justificou.

De acordo com o economista-chefe, "o crescimento da produção e a procura agregada parecem ser suficientemente fortes para compensar o impacto negativo das pressões elevadas sobre os preços e uma política monetária mais apertada".

As mesmas projeções continuam a apontar para uma taxa de inflação no final do ano de 9,4% face ao mesmo período de 2021.