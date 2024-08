A pontuação de Portugal na S&P tinha subido, em março, do nível triplo B para o nível "A menos" e é nesse patamar que fica.

A agência norte-americana optou hoje por não mexer na notação nem se pronunciar sobre as projeções para a economia portuguesa.



A última agência a decidir sobre o rating nacional foi a canadiana DBRS, em julho, que também manteve a nota, mas com perspetivas positivas.



Portugal tem assim nota A em todas as principais agências internacionais.