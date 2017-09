15 Set, 2017, 21:19 / atualizado em 15 Set, 2017, 21:54 | Economia

A agência de notação acaba de rever em alta o rating atribuído à dívida soberana portuguesa de BB+ para BBB-, um primeiro nível de investimento e também o primeiro a seguir à classificação de "lixo".



Com a revisão em alta para BBB-, com perspetiva "estável", Portugal volta a ter uma notação de investimento atribuída por uma das três principais agências internacionais de notação financeira.



Desde 2015 que a Standard & Poor's atribuía à dívida soberana portuguesa um rating BB+, a nota mais elevada de não investimento, com uma perspetiva "estável".



Há três meses, a 16 de Junho, um primeiro sinal positivo das agências. A Fitch reviu a classificação portuguesa, melhorando a perspetiva da dívida de "estável" para "positiva", uma promessa de retirada do país do "lixo". A nota na Fitch é de BB+, mas a perspetiva passou a ser outra.



Essa perspetiva foi o primeiro passo para que a Fitch venha a colocar Portugal fora do nível de "lixo financeiro" em que se encontra desde 2011. A mudança de perspetiva de "estável" para "positiva" foi justificada com o facto de Portugal ter cumprido as metas do défice e de registar na altura um crescimento económico superior a todas as previsões.



Logo depois, a 1 de Setembro, há apenas duas semanas, também a Moody’s decidiu alterar a perspetiva da dívida portuguesa de "estável" para "positiva". A agência de notação manteve a dívida portuguesa com a nota Ba1, ainda a considera “lixo financeiro”, mas a alteração da perspetiva indicia que poderá haver uma futura subida da nota.



A Moody's apontou como razões para subir a perspetiva a melhoria da resiliência do crescimento dada a recuperação no investimento, os esforços orçamentais significativos e a melhoria da estrutura da dívida pública. E disse não ter melhorado o rating português devido ao facto de a dívida permanecer "uma das mais elevadas da União Europeia", o que vem aliado às "fraquezas do setor bancário".



Mas com a subida da perspetiva ficou aberta a porta a uma futura melhoria da nota atribuída pela Moody’s à dívida portuguesa. Uma revisão em alta poderá acontecer nos próximos 12 a 18 meses. Entretanto, uma nova atualização do rating da agência Fitch deverá acontecer no final do ano e, sendo um facto que as três agências de notação não se afastam muito das apreciações umas das outras, poderá ser que a Fitch venha já a ser contagiada pela subida de nota agora comunicada pela Standard & Poor's.