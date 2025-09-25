Starbucks fecha centenas de lojas e despede 900 funcionários nos EUA e Canadá

A empresa de Seattle, que tem milhares de cafés, incluindo em Portugal, disse que o encerramento das lojas começará imediatamente, mas não revelou o número de lojas que serão encerradas.

Disse, no entanto, que espera ter 18.300 locais na América do Norte quando o seu ano fiscal terminar, este domingo, o que representa menos 124 do que tinha no final do ano fiscal de 2024. Em 29 de junho, a empresa tinha 18.734 unidades.

A Starbucks referiu que os funcionários das suas lojas receberão ofertas de transferência para outras lojas, quando possível, e pacotes de indemnização, de acordo com a agência Associated Press (AP).

O grupo indicou que notificará os funcionários cujos cargos serão eliminados na sexta-feira de manhã, tendo pedido aos trabalhadores que podem trabalhar a partir de casa que o façam na quinta e na sexta-feira.

Numa carta enviada hoje aos trabalhadores, o presidente da Starbucks, Brian Niccol, disse que uma análise das lojas da empresa identificou locais onde não antevê um caminho para a estabilidade financeira ou então não é possível criar o ambiente físico que os clientes esperam. Essas lojas estão a ser fechadas.

"Todos os anos, abrimos e fechamos cafés por diversos motivos, desde o desempenho financeiro até ao término dos contratos de arrendamento", escreveu Niccol. "Esta é uma ação mais significativa que, entendemos, terá impacto nos parceiros e clientes. Os nossos cafés são centros da comunidade, e fechar qualquer local é difícil", reconheceu.

A Starbucks disse que espera gastar cerca de mil milhões de dólares na reestruturação (850 milhões de euros), incluindo 150 milhões de dólares (127 milhões de euros) em pagamentos relacionados com a demissão de funcionários e 850 milhões de dólares (722 milhões de euros) no encerramento físico das lojas.

Niccol afirmou que a Starbucks planeia aumentar o número de lojas na América do Norte no próximo ano fiscal e redesenhar mais de 1.000 locais nos próximos 12 meses para lhes dar um ambiente mais acolhedor e convidativo.

Esta é a segunda grande ronda de despedimentos na Starbucks este ano. Em fevereiro, Niccol anunciou o despedimento de 1.100 funcionários corporativos a nível global e eliminou várias centenas de vagas em aberto.

Niccol é um especialista em recuperação de empresas que foi contratado pela Starbucks há um ano para dar um novo impulso à marca.

Em julho, a Starbucks registou o seu sexto trimestre consecutivo de descida de vendas nas lojas.