Start-ups captaram um recorde de 500 milhões de euros de investimento externo no ano passado

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, António Dias Martins, Diretor Executivo da Startup Portugal revelou que, ainda assim, no ano passado as start-ups sediadas em Portugal captaram o valor mais alto de investimento externo que já houve no país, superior a 500 milhões de euros.Nos últimos três anos e meio as start-ups sediadas em Portugal criaram 50 mil postos de trabalho e, entre as 15 maiores empresas portuguesas, 7 são unicórnios, ou seja, empresas ligadas às novas tecnologias e avaliadas em mais de mil milhões de dólares. Por isso, António Dias Martins considera que o peso das empresas tecnológicas - start-ups e scale-ups - na economia portuguesa é o maior de sempre e Portugal não pode ficar atrás nas políticas publicas de apoio a estas empresas.Para captar investimento, António Dias Martins defende alterações a nível fiscal e laboral, para permitir maior flexibilidade. Ainda neste âmbito, o Diretor Executivo da Startup Portugal anunciou que está a trabalhar na possibilidade de criar condições favoráveis para que fundos de pensões, investidores institucionais e seguradoras, passem a investir em venture capital e start-ups.Simultaneamente, António Dias Martins vai continuar a insistir no aperfeiçoamento da Lei das Start-ups recentemente publicada, mas que continua a ter problemas e adianta que tem tido boa recetividade por parte do governo para fazer avançar essas alterações. Dá como exemplo a Exit Tax.Sobre a Web Summit do Rio de Janeiro, que começa esta segunda-feira, António Dias Martins explicou à Antena1 e ao Jornal de Negócios que a participação de 25 empresas portuguesas corresponde às expetativas, até porque neste grupo há várias empresas já com robustez suficiente para abordar o mercado. Em relação à permanência da Web Summit em Lisboa, o Diretor Executivo da Startup Portugal disse esperar que o diálogo entre a Câmara de Lisboa e a organização continue, para que sejam criadas condições para que a Web Summit mantenha o seu polo europeu em Lisboa.Entrevista conduzida por Rosário Lira (Antena1) e Hugo Neutel (Jornal de Negócios).