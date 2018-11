`Startups` de Brasil e Portugal com incentivo de 1 ME para se juntarem à indústria 4.0

Lusa07 Nov, 2018, 18:25 | Economia

A ABDI, que gere o maior programa de ligação entre `startups` e indústria do governo brasileiro, vai aproveitar a visita a Portugal para anunciar o arranque do programa Conexão Startup Indústria 4.0 que prevê um investimento de 4,8 milhões de reais (1,1 milhões de euros) em `startups` com soluções focadas em tecnologias de indústria 4.0.

Segundo a informação disponibilizada no site da ABDI, o programa vai selecionar 30 indústrias, sendo três delas portuguesas, e 150 `startups` (10% de Portugal). No fim, "a expetativa é ter 60 `startups` (seis portuguesas) conectadas às indústrias participantes". Cada `startup` ligada receberá 80 mil de reais (cerca de 19 mil euros) em incentivos, totalizando 4,8 milhões de reais (1,1 milhões de euros).

O programa foi lançado em 2016 no Brasil e já apoiou dez indústrias brasileiras que representam, em conjunto, aproximadamente 8% do PIB industrial do Brasil. Das 27 `startups` que participaram, 21 continuam a desenvolver projetos com as indústrias, de acordo com Rodrigo Rodrigues, Coordenador de Inovação da ABDI.

O memorando de entendimento entre o CeiiA e a ABDI integra-se num conjunto de parcerias internacionais que o CeiiA tem vindo a desenvolver através da aceleradora 4Scale "com vista ao lançamento de programas que promovam a rápida internacionalização e escalabilidade das `startups`", adianta o centro, num comunicado.

O acordo vai ser assinado na quinta-feira, no edifício LACS, em Lisboa num evento promovido pela ABDI, em parceria com a Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, Atlantic Hub e No Gap Ventures, que se encontram em Portugal a propósito do Web Summit.

A indústria 4.0, ou quarta revolução industrial, está orientada para a digitalização e integração de sistemas, aplicada à indústria tradicional, com os vários parceiros da cadeia de valor" está a transformar a realidade das empresas industriais.

A ABDI lidera uma comitiva de 150 empresas brasileiras que vão participar no Web Summit e vai divulgar o programa Startup Indústria durante o evento num `stand` exclusivo`.

A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo Web Summit nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa, devendo permanecer até 2028 no Altice Arena (antigo Meo Arena) e na Feira Internacional de Lisboa (FIL), em Lisboa.

Nesta terceira edição do evento em Portugal são esperados cerca de 70 mil participantes de mais de 170 países.