STCP fecha 2024 com lucros de 84 mil euros apesar de rendimentos menores

"O ano encerrou com um resultado líquido positivo (84 mil euros)", pode ler-se num comunicado enviado hoje pela transportadora às redações, uma melhoria face aos prejuízos de 13 mil euros registados em 2023.

Quanto ao resultado recorrente antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA), foi postivo em 3,6 milhões de euros, uma diminuição face aos 7,8 milhões de euros registados em 2023.

Os rendimentos diminuíram de 71,2 milhões de euros para 70,9 milhões, apesar das receitas de transporte terem aumentado de 51,6 milhões de euros em 2023 para 52,3 milhões de euros em 2024.

Já os gastos totalizaram 67,2 milhões de euros, mais 3,9 milhões de euros que em 2023, "influenciados sobretudo pelas atualizações salariais", segundo a empresa.

Os gastos com pessoal aumentaram 9,7%, de 37 milhões de euros para 40,6 milhões de euros, e os com combustíveis (gás, gasóleo e eletricidade) diminuíram 1,4 milhões de euros (13%), de 11 milhões para 9,5 milhões.

Apesar do aumento de rendimentos, as receitas de bilheteira diminuíram 15%, de 40,9 milhões de euros em 2023 para 34,9 milhões em 2024, que "resulta da redução tarifária de variados títulos de transporte, mas com especial incidência sobre a gratuitidade concedida a todos os passageiros com idade inferior a 23 anos", segundo o Relatório e Contas da STCP.

"A redução da receita de bilheteira, tal como previsto, foi balanceada através das compensações tarifárias, de 17,4 milhões de euros em 2024, +6,6 milhões de euros (+62%) que em 2023, representando já 33% da receita de transporte em 2024", pode ler-se no relatório.

No comunicado enviado às redações, a STCP aponta ainda que o "ajuste no tarifário, nomeadamente no modo do carro elétrico", ajudou ao equilíbrio das contas.

Após ter recebido transferências dos acionistas em 2021 e 2022 para equilibrar contas, em 2024 a STCP assumiu um fluxo de capitais negativos "por devolução adicional de OSP [Obrigações de Serviço Público]" no montante de 14,2 milhões de euros, pode ler-se no Relatório e Contas.

Porém, o valor final das obrigações cifrou-se em 5,9 milhões de euros, "constituídas pelas obrigações de serviço público e pela transferência financeira acima mencionada [a devolução]", o que constituiu uma diminuição de 6,6 milhões de euros face a 2023.

A empresa terminou o ano com 1.371 trabalhadores (excluindo órgãos sociais, requisitados e licenças sem vencimento), com um efetivo médio de 1.340, e no final de 2024 "73% da frota de autocarros cumpria os requisitos da norma Euro VI ou era movida a eletricidade".

"A frota elétrica representava 15% do total (68 veículos), enquanto 75% da frota operava a gás natural (332 veículos)", segundo a transportadora.

A STCP transportou 71,6 milhões de passageiros em 2024, menos 3,7% que os 74,3 milhões transportados em 2023, algo que a empresa atribui às obras do Metro do Porto.

A STCP assegura o transporte coletivo público rodoviário de passageiros na AMP, em regime de exclusividade dentro dos limites do concelho do Porto e no regime geral de concessão nos concelhos limítrofes -- Gondomar, Matosinhos, Maia, Valongo e Vila Nova de Gaia.

O município do Porto é o acionista maioritário da empresa intermunicipal (53,69%), sendo as restantes participações divididas entre os outros cinco concelhos onde a STCP opera, com 12,04% do capital pertencente a Vila Nova de Gaia, 11,98% a Matosinhos, 9,61% à Maia, 7,28% a Gondomar e 5,40% a Valongo.