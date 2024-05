Stellantis vai vender automóveis chineses da Leapmotor na Europa a partir de setembro

Numa conferência de imprensa realizada em Hangzhou, na China, Carlos Tavares afirmou que os primeiros modelos da marca chinesa começarão a ser vendidos em nove países europeus, incluindo a Portugal, França, Itália, Alemanha, Holanda, Espanha, Bélgica, Grécia e a Roménia "a partir de setembro", sendo que o objetivo é introduzir um novo modelo todos os anos durante os próximos três anos.

"A estratégia é vender carros Leapmotor fora da China e, claro, continuar a proteger o que acho que é o mais importante, que é a oferta ao consumidor, e levar a mobilidade com emissões zero ao maior número possível de pessoas, para que possamos contribuir para resolver o problema do aquecimento global", salientou o gestor na conferência de apresentação da criação oficial da Leapmotor International B.V., uma `joint venture` liderada pela Stellantis, com 51% do capital social.

Entretanto, a partir do quarto trimestre deste ano, os dois modelos do construtor chinês serão exportados para a América do Sul, nomeadamente Chile e Brasil, assim como para o Médio Oriente, África, Índia e para o Sudeste Asiático.

Em resposta à ofensiva dos construtores chineses de veículos elétricos na Europa, o grupo italo-franco-americano adquiriu, no ano passado, 20% do construtor chinês Leapmotor e criou uma empresa conjunta (`joint-venture`) para produzir veículos elétricos de entrada no mercado internacional.

O objetivo é impulsionar "ainda mais" as vendas da empresa chinesa no mercado nacional e de tirar partido da presença global da Stellantis para acelerar as vendas em outras regiões, como a Europa, adiantou o construtor automóvel.

O acordo confere ainda direitos exclusivos de exportação e venda, bem como de fabrico de produtos Leapmotor fora da China.

A Leapmotor fabrica apenas veículos elétricos e vende 10.000 carros na China por mês.

O gigante automóvel Stellantis é o quarto maior fabricante mundial do setor, com marcas como a Citroën, Peugeot, Fiat e a Opel, bem como a Alfa Romeo e Jeep.