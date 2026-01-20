`Stock` de ações portuguesas atinge em 2025 valor mais alto desde 2007

De acordo com os dados do regulador, face a 2024, são mais 14.289 milhões de euros, fruto das subidas de 7.750 milhões de euros nas empresas não financeiras, para 59.614 milhões de euros, e de 6.539 milhões de euros no setor financeiro, para 13.755 milhões de euros.

No caso das empresas não financeiras, este é o valor mais alto desde 2023 e, para o setor financeiro, o `stock` mais elevado desde 2007, quando representavam 24.784 milhões de euros.

Em termos de valorização, no caso das empresas não financeiras, foi a mais alta desde 2009 e, no setor financeiro, "a mais expressiva desde o início da série".

A publicação do BdP aborda ainda o valor total de títulos de dívida emitidos, que fecharam o ano em 315.429 milhões de euros, contra 299.554 milhões de euros um ano antes.

Segundo o banco central, para este aumento "contribuíram as emissões de títulos de dívida das administrações públicas, das empresas não financeiras e do setor financeiro" que excederam as amortizações em, respetivamente, 7.337 milhões de euros, 5.474 milhões de euros e 5.370 milhões de euros.

Além disso, verificou-se ainda a desvalorização de 2.000 milhões de euros nos títulos de dívida emitidos pelas administrações públicas e de cerca de 200 milhões de euros nos emitidos por empresas não financeiras.

No final de 2025, o valor total de títulos de dívida emitidos pelas administrações públicas era de 183.895 milhões de euros.

Pelo segundo ano consecutivo, as administrações públicas emitiram em 2024 mais títulos de dívida do que os que amortizaram. No total, foram emitidos mais 7.337 milhões de euros que o que foi amortizado pelas administrações públicas, um valor, ainda assim, abaixo dos 10.588 milhões de euros em 2024.

Os dados divulgados hoje pelo BdP detalham ainda que, em 2025, o valor dos títulos ESG (`Environmental, Social and Governance`) vivos emitidos por entidades residentes desceu 250 milhões de euros, fruto das amortizações, que superaram as emissões num valor próximo de 300 milhões de euros.

No final de dezembro estavam previstas, para os 12 meses seguintes, amortizações de títulos de dívida no valor aproximado de 47.500 milhões de euros, "o equivalente a 14,7% do `stock` de títulos vivos naquela data".

Segundo o BdP, destacam-se a amortização de títulos de dívida de empresas não financeiras prevista para janeiro, de 5.748 milhões de euros, e a amortização de títulos de dívida das administrações públicas, prevista para julho, de 11.711 milhões de euros.

O setor financeiro tem a maior amortização prevista para outubro, no valor de 4.062 milhões de euros.